Hekje dat verdween van Raadhuisplein in Apeldoorn heeft weer ‘koninklijke’ functie

Het hekje stond tot 1977 voor het borstbeeld van Koning Willem 1. Het maakte bij de herinrichting van het Raadhuisplein plaats voor een verhoogd grasveld, waar bezoekers van het centrum konden vertoeven. In het hekwerk is het wapen van Apeldoorn, een adelaar, verwerkt. Het is destijds gemaakt door leerlingen van de technische school.