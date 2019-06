‘Held’ uit Twello: ‘Jammer van het laatste kuikentje, dat ik niet heb kunnen redden’

Zeven schattig kuikentjes kijken op als Martijn Blaauw (36) zondagavond een putdeksel omhoog trekt aan de Weegschaalstraat in Apeldoorn. Even daarvoor heeft hij ze hard horen piepen. ,,Ik vis ze er wel even uit, dacht ik meteen’’, zegt de man uit Twello.