Heldere ochtend en middag in Apeldoorn

Man (33) bekent na zes jaar overval op supermarkt in Apeldoorn: ‘Het begint toch aan je te vreten’

S.D., 33 jaar uit Venray. Al jaren drugsproblemen. Moet stelen of een overval plegen om aan geld te komen. Vorig jaar werd D. opgepakt op verdenking van een aantal fietsendiefstallen. Later dat jaar begint hij tijdens een verhoor opeens te vertellen over een overval op de Polonez-supermarkt in Apeldoorn, op 6 maart 2016. ,,Ik heb dat gedaan.”