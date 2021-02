Hele buurt in Apeldoorn zonder gas nadat boorbedrijf gasleiding raakt bij boren voor warmtepomp

Video Basis­school uit Twello test unieke speelmuur: ‘Onbewust zijn ze gewoon heel veel in beweging’

17:20 Voorlopig geen bokspringen, blokkenvoetbal of tikkertje meer in Twello. In sporthal Jachtlust staat sinds deze week een heuse interactieve speelmuur van vier bij twee meter. Groep 8 van basisschool de Hietweide geniet volop tijdens de gymles. Is dit het gymmen van de toekomst?