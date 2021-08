Hele familie Van der Vlist reist Apeldoornse motorcoureur Shana (22) achterna in een busje: ‘Het is best een hard bestaan’

Motorcrosser Shana van der Vlist uit Apeldoorn leidt de dans om de EK- en WK-titel. En hoewel dat nu al een bijzondere prestatie is, heerst het realisme in kamp Van der Vlist, want de weg is nog lang. Zowel letterlijk als figuurlijk. Al zes weken is het ritme gelijk: met de teambus dik 3000 kilometer heen en terug naar een wedstrijd, even ‘werken’ en weer door naar het volgende land.