Helicon MBO Apeldoorn verhuist naar Velp

Vanaf schooljaar 2018-2019 gaan Helicon MBO Apeldoorn en Helicon MBO Velp samen verder als één groene MBO-school rondom de Veluwe. De plaats daarvoor wordt Landgoed Larenstein, de huidige locatie van Helicon MBO Velp. Het gezamenlijke opleidingsaanbod blijft onveranderd in de richtingen groene leefomgeving, milieu, voeding en dier.

Kansen en zorgen

De school in Apeldoorn heeft momenteel zo'n vierhonderd leerlingen. Van die leerlingen doet vanaf mei ongeveer een derde examen. ,,Met de overige leerlingen verhuizen we dus naar Velp'', licht de directeur toe. ,,Deze verhuizing biedt veel kansen, maar zeker voor een aantal leerlingen brengt het ook zorgen met zich mee. Die gaan voornamelijk over de reisafstand die nu groter wordt. Kern van onze aanpak is dat we zoveel mogelijk maatwerk leveren. We hebben met onze leerlingen afgesproken dat we met veel aandacht en persoonlijke benadering hun zorgen inventariseren en samen zoeken naar oplossingen.''

De schoolleiding begrijpt dat het vooral voor leerlingen op niveau 1 en 2 belangrijk is om een opleiding dichtbij huis te hebben. ,,Samen met de gemeente Apeldoorn, de praktijkscholen in de buurt en in overleg met de leerlingen gaan we bekijken hoe we hiervoor kunnen zorgen.''

Sterk

Voordat er werd gekozen voor één centrale school werd er al samengewerkt met de school in Velp. Peppelman: ,,Helicon MBO Apeldoorn en Helicon MBO Velp lijken erg op elkaar, van oudsher al. We werken samen, zitten in dezelfde regio en zijn beiden sterk in dezelfde richting met gemeenschappelijke opleidingen Bos- en natuurbeheer en Eco en wildlife. Ook bieden we beiden dier-opleidingen aan, Velp op niveau 4, Apeldoorn op niveau 2 en 3. Helicon wil voorop blijven lopen in groen onderwijs én onderwijskwaliteit. Dat gaat nog beter als we de ervaring, kwaliteiten en specialismen van beide scholen samenbrengen en samen als één sterke, groene mbo-school in het gebied tussen Apeldoorn en Velp verdergaan.''