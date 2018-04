Helicon mbo straks ook in Velp dienstbaar aan Apeldoorn

Het vertrek van Helicon MBO opleidingen naar Velp betekent niet dat de school al haar banden met Apeldoorn verbreekt. Dat zegt directeur Marieke Peppelman. ,,We zijn bijvoorbeeld al jaren actief in Apenheul. Die relatie willen we graag voortzetten.''

Een van de redenen dat Helicon de school aan de Loolaan verlaat is het feit dat de leerlingen minder uren in de klas maken dan in het verleden. ,,We bieden vakgericht onderwijs. We zien het steeds belangrijker worden dat de opleiding aansluit op werk. We hebben een netwerk van partners in het bedrijfsleven. We willen op hun wensen inspelen.''

Zuiderpark

Een groot deel van het netwerk concentreert zich in en rond Apeldoorn. ,,Voor de gemeente Apeldoorn doen we veel, met Paleis Het Loo werken we samen.'' In het Zuiderpark plantten leerlingen begin 2016 bijvoorbeeld 140 verschillende boomsoorten. Ze staan allemaal op de boomsoortenlijst van de European Tree Workers (ETW). Zo kunnende leerlingen in de praktijk de bomen leren kennen. ,,Het onderhoud blijven we ook na de verhuizing verzorgen'', zegt Peppelman.

,,We verwachten dat ook stagebedrijven de voordelen van het bundelen van onze studies in Velp gaan merken'', vervolgt Peppelman. ,,In de komende periode gaan we ook met hen overleggen over hoe we onze relatie succesvol kunnen voortzetten.''

Overstap