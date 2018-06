Helikoptervlucht om luxe villa's te bekijken? In Garderen kan het

Jullie gaan met geïnteresseerden rondvliegen, maar daarna ook nog rondrijden. Wat voegt de helikoptervlucht toe?

Christijn Kemps, marketing- en communicatiemanager bij makelaar Drieklomp uit Voorthuizen: ,,Mensen kunnen zo kennis maken met de omgeving. We zijn met een groep van zo'n dertig mensen uit heel het land, sommigen zijn nog nooit in Garderen of op de Veluwe geweest. Vanuit de lucht zie je dan toch net iets meer dan vanaf beneden en krijg je een goed beeld van Garderen en de Veluwe. Daarna gaan we met auto's rondrijden en de huizen van binnen bekijken."

Mag iedereen hier gewoon aan deelnemen of controleren jullie of mensen wel echt zo'n luxe villa kunnen kopen?

,,Inmiddels zitten we al helemaal vol en hebben we zelfs een reservelijst, maar we hebben de mensen in ons netwerk benaderd. Mensen die en woning zoeken schrijven zich vaak bij onze woningzoeker in, zodat ze in beeld zijn. Hierop hebben wij ze benaderd. We merken dat de mensen die op onze activiteiten afkomen altijd wel serieus geïnteresseerd zijn in de villa's, dus controle is niet nodig "

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een helikoptervlucht te organiseren?

,,We hadden het idee al langer, maar hoe het precies is ontstaan weet ik niet meer. Elk jaar organiseren we in het voorjaar of aan het begin van de zomer een activiteit, bijvoorbeeld op picknick of een lunch. Dit keer is dat een helikoptervlucht geworden. Mensen kunnen zo zes villa's op één dag bekijken, in plaats van dat er allemaal afzonderlijk een afspraak ingepland moet worden. Dat scheelt ook gewoon tijd."

Hoe ziet de dag er verder uit?