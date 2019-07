Help! De eikenprocessierups grijpt je tussen Apeldoorn en Deventer

Ik zie ze langskomen, fietsers met een capuchon over het hoofd getrokken; fietsers met een jas aan of vest. Géén blote benen. Vast wetende dat ze zich zo goed beschermen tegen de rups. Zelf pak ik me ook goed in. Want de kans dat ik wederom gegrepen wordt door de vele haartjes van die vermaledijde eikenprocessierups, is levensgroot op het fietspad van de provinciale weg tussen Apeldoorn en Deventer.