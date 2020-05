Help, de kappersstoelen kunnen Italië niet uit door corona... Nu kunnen Frankz en Sasz echter alsnog open in Apeldoorn

Stroomsto­ring Apeldoorn West verholpen, aan De Mheen wordt gewerkt

15:23 Netbeheerder Liander meldde eerder vandaar dat er op twee locaties in Apeldoorn sprake was van een stroomstoring. De storing in Apeldoorn West is verholpen. In De Mheen is een monteur nog bezig, naar verwachting tot 16.15 uur.