Hema in Apeldoorn kort ontruimd door mogelijk gaslek

Video Anne Frank­school prikkelt nieuwsgie­rig­heid met Discovery­lab

13:38 Natuurlijk, zegt Victor van Zelst (8), is het prima om gewoon in de klas les te krijgen. ,,Maar hier in het Discoverylab is het nog veel leuker’’, vindt de leerling van de Anne Frankschool. ,,Omdat je hier veel meer keuze hebt en ook creatief bezig kunt zijn.’’