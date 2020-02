Henk-Jan en Randy hielpen na heftig ongeluk in Loenen waar anderen toeterden en filmden: ‘Ongelooflijk!’

Minstens zes opvarenden uit Oost-Nederland aan boord van ‘corona-cruise­schip’ Westerdam

7:34 Zeker zes opvarenden van het ‘corona-cruiseschip’ de Westerdam komen uit Oost Nederland. De GGD’s in Overijssel en Gelderland proberen met hen in contact te komen. Intussen zitten teruggekeerde Chinese studenten van de Wittenborg University in Apeldoorn voor de zekerheid twee weken thuis in quarantaine om mogelijke verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.