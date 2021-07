Hennepkwekerij in Apeldoorn blijkt ‘goudmijn’ voor politie: grote drugsbende opgerold

Het aantreffen van een hennepkwekerij aan de Korenstraat in Apeldoorn in januari 2020 leidt de politie naar 58 kwekerijen verspreid over het land. Tegen drie Chinezen, die volgens het Openbaar Ministerie een belangrijke rol in de Nederlandse drugswereld hadden, zijn vandaag in de rechtbank in Zutphen celstraffen tot 5 jaar geëist.