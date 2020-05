Hennepkwekerij in appartement in centrum van Apeldoorn, politie houdt man (51) uit Eerbeek aan

De politie kwam de plantage in de slaapkamers van het appartement in het centrum van Apeldoorn op het spoor na een tip. Bij de inval in de nacht van dinsdag op woensdag werd een hennepkwekerij in werking aangetroffen. Op het moment van de inval een 51-jarige man uit Eerbeek in het appartement aanwezig. Hij is aangehouden. Of hij ook de bewoner is van het huis, is volgens de politie nog niet duidelijk.