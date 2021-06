Hennepkwekerij ontdekt in Arnhems pand van Beekbergse die zondag ‘overvallers’ verjoeg met hooivork

De politie gaat niet in op de vraag of de vondst van de kwekerij in verband staat met het incident aan de Engelanderweg in Beekbergen. Volgens woordvoerder Sven Strijbosch is er nog geen aanhouding verricht, maar wordt de eigenaar van het huis in Arnhem wel ondervraagd. Vanmiddag werd ze bij de politie in Arnhem ontboden. Over de uitkomst van dat onderhoud doet de politie geen mededelingen.