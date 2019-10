Hennepplantage in bos bij Hoenderloo grote frustratie voor boswachter

Video | updateEen professionale hennepkwekerij in het bos, op slechts tientallen meters van een bospad en een paarhonderd meter van een bungalowpark... Boswachter Laurens Jansen kijkt amper nog op van de plantage die in de bossen van Hoenderloo werd ontdekt. Het kan echter rampzalige gevolgen hebben voor het wild, zegt hij.

Verscholen tussen de bomen ligt een terrein van pakweg vijftig bij zeventig meter bezaaid met de resten van de kwekerij. Jerrycans, bakken, zeil... Maar ook ijzerdraad en gaas. ,,Dat kan catastrofaal zijn voor de grote hoefdieren die hier lopen’’, zegt de boswachter. ,,Als bijvoorbeeld zwijnen en edelherten hierin verstrikt raken, kunnen ze zichzelf opknopen. Dat zien we ook weleens gebeuren als er afval wordt gedumpt.’’

Volledig scherm Boswachter Laurens Jansen laat zien welke hennepplanten er kennelijk in het bos werden geteeld. © Maarten Sprangh

Wildpaadje

De materialen mogen er geen dag langer liggen, besluit hij. Op een wildpaadje dat naar de plek loopt overlegt Jansen even met de veldwerkers van Staatsbosbeheer. Die gaan direct aan de slag. Flinke klus om dat allemaal weg te dragen, constateren ze, tussen alle boompjes en struiken door. De wietkwekers hebben er ook wel een aardige klus aan gehad, denkt de boswachter. ,,Denk alleen al aan alle water, dat ze hier naartoe moesten dragen nadat ze de plantage hadden ingericht.’’

Plantage bleef onopgemerkt

Een wandelaar die paddenstoelen fotografeerde stuitte bij toeval op de verborgen plek en trok aan de bel, zegt Jansen. Hij is er blij mee, ondanks dat de wandelaar in overtreding was omdat alleen de paden openbaar toegankelijk zijn... Dat was ook waardoor de plantage tot nu onopgemerkt was gebleven, denkt hij. Vermoedelijk is die één zomer gebruikt, zegt de boswachter, gezien de aanslag op de jerrycans was dat waarschijnlijk al vorig jaar.

,,Jaarlijks treffen we er ongeveer vier aan in ons gebied (Midden-Veluwe) en op de hele Veluwe ligt dat aantal nog veel hoger’’, zegt Jansen. ,,Dit is met minimaal zeventig potten één van de grotere die we tot nu toe hebben ontdekt. Kort geleden ontdekten we ook nog een wat kleinere plantage vlak bij ons kantoor in Ugchelen.’’

Vlakbij vakantiepark

De kwekerij bevond zich vlakbij vakantiepark Woeste Hoogte en was enkele tientallen vierkante meters groot. ,,Ze hebben allerlei boompjes op de zelfde hoogte afgezaagd om alles aan te leggen’’, wijst Jansen op de vernielde aanplant.

Volledig scherm Boswachter Laurens Jansen bij de resten van een hennepplantage © Maarten Sprangh