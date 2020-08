Hennie (92) komt met variant op dagboek van Anne Frank: ‘Ik vroeg me af waarom de buren wel werden vermoord en ik niet’

,,Eigenlijk was het ook helemaal niet de bedoeling om een boek uit te brengen. Maar als ik met mensen sprak over mijn jeugdjaren, zeiden ze heel vaak: ‘dat moet je opschrijven!’ Daar had ik helemaal nooit over nagedacht. Ik ben iemand uit talloze miljoenen. Bovendien is alles over de bezetting van Nederland al honderden keren beschreven.”