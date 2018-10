Herbegrafenis op Ereveld Loenen

Waarom kozen deze mensen voor een baan als zzp’er in de zorg?

14:27 Vraag drie zzp’ers in de zorg wat ze gedreven heeft om een baan in loondienst op te zeggen en ze antwoorden unaniem: de vrijheid. Niet langer ingeklemd in dwingende roosters en verlost van administratieve rompslomp en weekenddiensten. Dat door die beweging in de markt de prijs van de zorg stijgt is een gegeven: ,,Maar mensen vergeten wel eens erg makkelijk dat we héél veel zelf moeten betalen en dat daarna ook nog de belastingdienst langskomt”.