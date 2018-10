Herbouw tramremise Apeldoorn kost 70.000 euro

Er is een flink bedrag nodig om een van de oude tramremises uit Apeldoorn weer in goede staat te krijgen. De stichting Erfgoedplatform Apeldoorn kan dat zelf niet ophoesten, en hoopt daarom op steun.

Een paardentram, en later een gemotoriseerd voertuig reed, vanaf eind 19e eeuw enkele tientallen jaren tussen het station en Paleis Het Loo. Het betreffende gebouwtje was ooit een van de twee uitvalsbases van de tram. Deze remise stond eerst aan de Koningslaan, later aan de Molendwarsstraat.

Zeecontainers

Nadat het was afgebroken zijn de elementen bewaard. Uiteindelijk belandden ze in zeecontainers. Het Erfgoedplatform Apeldoorn opende die opslag vorig jaar om te onderzoeken hoe het materiaal aan toe is.

Niet zo best, bleek al snel: één van de vier containers was lek. Uitgerekend de bak waarin de meeste houten onderdelen zaten. Die zijn voor een groot deel zozeer aangetast door water dat ze niet meer te gebruiken zijn.

Crowdfunding

Het Erfgoedplatform heeft nu deskundigen naar het materiaal laten kijken. Zij ramen dat voor het maken van replica-onderdelen en verder herstel zo'n 70.000 euro nodig is. ,,Dat valt toch een beetje tegen'', zegt platform-voorzitter Ben Mouw. Het platform bezint zich nu op wegen om dat geld bijeen te krijgen. Duidelijk is dat het niet gaat lukken zonder hulp uit de Apeldoornse samenleving, dan wel het bedrijfsleven. Mouw hoop dan ook op bijval. ,,We kunnen bijvoorbeeld een crowdfundingactie opzetten, maar dan is het wel prettig om signalen te hebben dat meer mensen er hun schouders onder willen zetten.''

Mooi gebouw

De stichting is daarnaast nog zoek naar een geschikte plek voor herbouw. De remise verdient het, meent Mouw: het is een ,,redelijk uniek'' cultuurhistorisch object. ,,Lang niet elke plaats in Nederland had vroeger zo'n tram. Zoveel remises had je dus ook niet in den lande.'' In Apeldoorn werd er flink gebruik gemaakt van de tramverbinding. ,,En het is ook gewoon een heel mooi gebouw als je het op oude foto's ziet.''