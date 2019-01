Herdenken Koninginnedag-drama Apeldoorn gebeurt in beslotenheid

Emoties

Er is één openbare herdenking geweest: een jaar later, toen de koninklijke familie en nabestaanden aanwezig waren bij de onthulling van een monument. Al snel na het drama sprak toenmalig burgemeester Fred de Graaf uit dat het wat de gemeente betreft bij die ene keer zou blijven. Het boek moest, voor wat betreft het openbare deel, gesloten worden. Om niet de emoties telkens publiekelijk en dus extra pijnlijk op te rakelen. En daarnaast om de nationale feestdag ook weer echt een feestdag te laten zijn. Herdenkingen zouden voortaan alleen nog achter gesloten deuren plaats hebben, als nabestaanden zouden aangeven daar behoefte aan te hebben.

Informeel

In 2014 - vijf jaar na de aanslag - gebeurde dat voor het eerst. Er was toen een ,,informeel samenzijn’’ op Het Loo.

Dat gebeurt dit jaar weer, geeft Marjan Thalen aan namens de gemeente Apeldoorn, die als officieus gastheer optreedt. De bijeenkomst is op 30 april. Of er ook leden van het Koninklijk Huis bij aanwezig zijn, wil de Rijksvoorlichtingsdienst niet aangeven, en ook Thalen laat zich daar niet over uit.