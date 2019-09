Herdenking van komst Arnhemmers naar Veluwe krijgt mogelijk vervolg

Arnhem werd in september 1944 ontruimd omdat de stad in het oorlogsfront lag. Tienduizenden Arnhemmers vonden een tijdelijk onderdak in Apeldoorn of elders op de Veluwe. Afgelopen vrijdag is daar in Apeldoorn, Beekbergen, Huissen en Arnhem bij stilgestaan; uitvoeriger dan in andere jaren. De organisatie van die herdenking spreekt van een zeer geslaagde dag. Lokale organisatiecomités bekijken nu of de jaarlijkse plaatselijke herdenkingen meer met elkaar verbonden kunnen worden. Daarnaast is er een idee om komende mei een wandeltocht van Apeldoorn naar Arnhem te houden.

Ben Mouw die namens het Erfgoedplatform Apeldoorn bij de herdenking betrokken is, zegt bij gemeentebesturen en de provincie ook de bereidheid te proeven om structureel meer aandacht te besteden aan het herdenken van dit stuk oorlogsgeschiedenis.