Herdenkingscentrum Ereveld Loenen moet in 2020 worden geopend

Eten van 'eigen boerderij' in Loenen trekt veel belangstel­ling

16:31 Elke dag verse groente, zuivel en vlees van je 'eigen' boerderij, zo'n vijfentwintig mensen zien het plan voor een Herenboerderij in Loenen al wel zitten. Om te kunnen starten zijn er honderdvijftig deelnemers nodig. De initiatiefnemers voor een Herenboerderij bij de biologische zorgboerderij de Groote Modderkolk in Loenen kijken terug op een geslaagde eerste informatieavond over het plan. ,,We hadden zelfs te weinig formulieren bij ons voor het aantal geïnteresseerden'', vertelt Geert van der Veer van Herenboeren Nederland.