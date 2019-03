Herenboerderij in Loenen weer een stapje dichterbij

De kans dat de Groote Modderkolk in Loenen binnenkort een herenboerderij herbergt is een stuk groter geworden. De initiatiefnemers gingen er tot voor kort vanuit dat er 150 huishoudens nodig waren om te kunnen starten. Maar dat aantal is bijgesteld naar 100.

,,We hebben een aantal meevallers gehad”, verklaart Johan van Riel, voorzitter van Stichting Herenboeren de Groote Modderkolk. ,,Zo kunnen we bepaalde investeringen uitstellen. Dit is bijvoorbeeld niet het plantseizoen voor fruitbomen. Dat kunnen we beter doen als we beter in de slappe was zitten.”

2000 euro

Streven is om op 1 april honderd huishoudens te hebben die allemaal tweeduizend euro inleggen. Volgens Van Riel verandert dat aantal met de dag en ligt het nu ergens tussen de zeventig á tachtig.

Maar wat als straks op de jaarlijkse grappendag blijkt dat de teller op pak ‘m beet negentig is blijven steken? ,,Dan gaan we kijken wat dat betekent. Maar daar wil ik nu nog niet op vooruitlopen. Doel is om de honderd te halen. Dan geven we onszelf een go. Hopelijk is het op zaterdag 23 maart al zover.’’ Hij doelt op de informatiebijeenkomst die dan in Loenen plaatsvindt en waarop de laatste deelnemers over de streep getrokken moeten worden.

Overlast