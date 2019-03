Herenboeren in Loenen ruiken de finish

Ravage bij Apeldoorn­se juwelier groot: ‘Overal bloed en glas’

24 maart Dat het niet zo handig is om aan de Stationsstraat aan de voorzijde van winkels in te breken, is ook een 18-jarige Apeldoorner inmiddels duidelijk. Hij werd vanmorgen rond 7.10 uur betrapt tijdens het stelen van spullen bij juwelier Verzantvoort en mede dankzij alerte buurtbewoners binnen no-time gearresteerd.