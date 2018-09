Herfstfestival Roots in the Woods verruimt de 'openingstijden'

Video Apeldoorns mannenkoor Bel Canto deelt frisse schwung graag met nieuwe leden

11:54 Het is cru. Als er niets gebeurt, bestaat mannenkoor Bel Canto uit Apeldoorn binnen tien jaar niet meer. Dan zijn er zoveel van de huidige leden overleden, dat doorgaan geen zin meer heeft. Bestuur en leden leggen zich daar niet zo maar bij neer en werken aan wat ze Bel Canto 2.0 noemen. ,,We gaan over de gemeentegrens heen kijken. We hebben de eerste Deventenaren verwelkomd.''