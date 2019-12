Herinneringen ophalen aan lieve juf en hippe meester vóór sloop De Touwladder

Update Inval politie: man opgepakt voor betrokken­heid bij schietpar­tij Apeldoorn

16:20 De politie heeft vanochtend een inval gedaan bij een pand aan de Sleutelbloemstraat in Apeldoorn. Daarbij is de bewoner aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident in De Sikkel in de nacht van zondag op maandag. Eerder werden al vier anderen opgepakt.