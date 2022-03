Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch nu écht van start

Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch is weer zonder maatregelen te bezoeken op woensdag en zondag van 10.00 tot 16.30 uur. Sinds de opening had het centrum vrijwel voortdurend met coronarestricties te maken, maar die zijn nu - hopelijk voorgoed - van de baan.

,,Juist in deze tijd is het van belang dat het Herinneringscentrum vrij te bezoeken is”, zegt voorzitter Johan Kruithof. ,,Gesprekken over vluchten, veiligheid en de kwetsbaarheid van vrede en vrijheid zijn relevant en zeer actueel.”

Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch werd op 26 januari 2020 geopend en hoewel bezoekers en scholen vrijwel direct de weg naar het centrum wisten te vinden, volgde al snel een tegenslag met de sluiting vanwege de coronamaatregelen. Heropeningen en sluitingen volgden elkaar gedurende 2020 en 2021 op, maar nu zijn alle beperkende maatregelen opgeheven. Belangstellenden zijn welkom op woensdag en zondag en ook het onderwijs kan via educatie@coda-apeldoorn.nl weer klassenbezoeken inplannen.

Auschwitz

Het Apeldoornsche Bosch was een Joods-psychiatrische instelling die van 1909 tot 1943 gevestigd was aan de Zutphensestraat in Apeldoorn, op de plek waar nu ‘s Heeren Loo, locatie Groot Schuylenburg gehuisvest is. In de nacht van 21 op 22 januari 1943 werd het Apeldoornsche Bosch op brute wijze door de Duitse bezetter ontruimd. Bijna 1300 mensen, patiënten en personeel, werden naar Auschwitz gedeporteerd. Niemand keerde terug.

Het Herinneringscentrum is gevestigd in de voormalige woning van Philip Fuldauer, pedagoog en directeur van het Paedagogium Achisomog, de kinder- en jeugdafdeling van Het Apeldoornsche Bosch. Op de begane grond van de woning is een expositie ingericht die het verhaal vertelt van de bloeiende instelling die Het Apeldoornsche Bosch ooit was en van de ramp die zich in januari 1943 voltrok. Op de eerste verdieping wordt de geschiedenis naar de actualiteit gehaald. In vier kamers kunnen groepen kinderen en jongeren aan de hand van de geschiedenis van Het Apeldoornsche Bosch aan de slag gaan met thema’s als vrijheid, vriendschap, veiligheid en vluchten.