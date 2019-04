Herinneringscentrum oorlogsdrama Apeldoornsche Bosch definitief op terrein Groot Schuylenburg

Het Centraal Joods Overleg (CJO) is verheugd over deze toezegging, die ze per brief kreeg via algemeen directeur van ‘s Heeren Loo Jan Fidder. De Joodse organisatie eiste onlangs een keiharde toezegging van ‘s Heeren Loo over een locatie op het terrein van Groot Schuylenburg. Het CJO maakte zich ernstige zorgen nadat bekend werd dat ‘s Heeren Loo de vier vooroorlogse rijksmonumenten die op het terrein staan in de verkoop doet. De zorgorganisatie stelde zelf het onderhoud van de rijksmonumenten niet meer te kunnen betalen. De hoop is dat een andere eigenaar dat wel lukt. Het CJO uitte daarop de vrees dat de komst van het herinneringscentrum van de baan zou zijn. Eén van die panden - het voormalige wasgebouw - was in beeld voor dit centrum.

Op het terrein langs de Zutphenseweg staan naast de vier te verkopen gebouwen nog zeven panden uit 1930. Fidder heeft het CJO nu laten weten dat er definitief een plek voor het centrum op Groot Schuylenburg komt. Welk pand daarvoor beschikbaar is, heeft Fidder nog niet laten weten. Hierover bestaat nog enige zorg bij het CJO. ‘Dat het niet in één van de vier panden gebeurt die op de monumentenlijst staan, begrijpen we, maar we hopen wel dat het een pand is dat voor en in de oorlog gebruikt is voor de Joodse patiënten’, schrijft het bestuur van CJO in een reactie aan 's Heeren Loo.

Achisomog

Bea Drost van 's Heeren Loo zegt desgevraagd dat het om het voormalige directeurswoning van het Paedagogium Achisomog gaat, op de hoek Zutphenseweg/Laan van Erica. Deze woning maakte deel uit van het Achisomog-complex, dat onderdeel was van Apeldoornsche Bosch. Hier werden in, tijdens en na de oorlog Joodse kinderen met gedragsproblematiek opgevangen. De kinderen die er in januari 1943 zaten zijn allemaal afgevoerd en omgekomen. ,,Het is een pand met een rijk Joods verleden.’’ Dit pand is door 's Heeren Loo eenvoudiger en goedkoper gebruiksklaar te maken dan de uit de vier kluiten gewassen en sterk verouderde Rijksmonumenten, zegt Drost. Voor deze panden is al interesse getoond, maar die is nog niet concreet.

