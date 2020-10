Herinrichting Koninginnelaan in Apeldoorn niet ter discussie: Voorlopig verandert er niets

Fietser gewond na mogelijk opzettelij­ke aanrijding door automobi­list in Apeldoorn

9 oktober Een fietser in Apeldoorn is laat op de vrijdagavond gewond geraakt toen hij waarschijnlijk opzettelijk is aangereden door een automobilist. De bestuurder van de auto is geboeid afgevoerd door de politie. Het slachtoffer is per ambulance naar het Gelre Ziekenhuis overgebracht.