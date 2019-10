Herinrichting Marktplein in Apeldoorn gaat zeker half jaar in de ijskast

'Gelanceer­de’ auto ramt verkeers­licht in Ugchelen

17 oktober Een automobilist is vanavond rond kwart over tien op de kruising van de Ugchelsegrensweg en de Europaweg, net buiten Ugchelen, hard in botsing gekomen met een verkeerslicht. De man kon in de ambulance behandeld worden en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.