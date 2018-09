Hernieuwd protest tegen afsluiting Kroondomein Het Loo

Publiek slechts mondjes­maat aan gezond maal bij pretparkbe­zoek

7:00 Friet met een klodder mayo? Of een frisse salade? Wat staat er in de regionale pretparken op de kaart? Gezond eten in pretparken en dierentuinen is voer voor discussie. Donderdag wordt er in Apenheul zelfs een congres over gehouden. Wij nemen vast een voorproefje.