‘Herrie’ op het Hart van Zuid

Update & video Paard overleeft botsing met trein in Twello, treinver­keer hervat

14:24 Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer is weer hervat na een aanrijding met een paard in Twello. Het paard overleefde de botsing en stond binnen een halfuur weer in de wei. Het dier liep een vleeswond op.