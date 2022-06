Herstel van mysterieuze beenblessure is voor Andrea Deelstra de eerste stap richting Parijs

Audio Marathon­loop­ster Andrea jaagt in alle eenvoud op olympisch succes in Tokio (en op die ene topduif...)

De voorbereiding was misschien wel zwaarder dan straks de olympische marathon in Sapporo, vlak bij Tokio, zal zijn. Andrea Deelstra (36) verkocht haar huis in Apeldoorn om te kunnen reizen en sporten, maakte een eigen hoogtekamer in haar nieuwe woning in Wapenveld en liep tegen mysterieuze blessures aan.

19 juli