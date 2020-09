Hert krijgt de kogel na aanrijding in Laag-Soeren

Hoe kunnen bewoners van door corona getroffen Sprengen­hof in Ugchelen weer bezoek krijgen?

24 september Zorggroep Atlant onderzoekt wat er nodig is om bezoek weer in een deel van Sprengenhof toe te kunnen laten. In het woonzorgcentrum in Ugchelen werd gisteren een negende bewoner positief op corona getest. Dat betekent dat bezoek in principe niet voor 3 oktober welkom is.