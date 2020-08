Het Aardhuis in Hoog Soeren zonder water tijdens de hittegolf: ‘zonder water kan een restaurant niet draaien’

VIDEO de Stentor Nieuws Update: grootste cocaïnewas­se­rij ooit opgedoekt en vrachtwa­gen brandt helemaal uit

18:38 Dagelijks praten we je bij over het belangrijkste nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag de grootste cocaïnewasserij die ooit in Nederland is ontmanteld en een vrachtwagen die vanmorgen heel vroeg is uitgebrand op de A1 bij Bathmen.