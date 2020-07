Het bizarre levensverhaal van rapper Dani (25) uit Apeldoorn: 'Tijdens mijn geboorte had mijn vader seks met een hoer’

Gemist? Politie Urk ontdekt zeemeermin, Bonnie & Clyde gepakt in Deventer en boeren blijven boos in Zwolle

9:23 Er gebeurde afgelopen week weer genoeg in onze regio, vooral de politie had genoeg te doen. Zo ontdekte de politie op Urk een zeemeermin in de kofferbak van een auto, pakte de politie in Deventer een man en een vrouw op voor een brutale woningoverval en was de politie in Zwolle in de weer met boze boeren.