Het Boshuis in Klarenbeek wil gewelven isoleren

Door de gewelven verdwijnt nu nog veel warmte naar de grote loze ruimte daarboven. Dit probleem oplossen is echter niet zo simpel, door de vorm en de bereikbaarheid nu en later. Een isolatiebedrijf heeft een eerste advies gegeven. Het bestuur gaat dit nu bespreken met de gemeente Voorst, omdat het gebouw een gemeentelijk monument is. Daarna wordt ook de Monumentenwacht geraadpleegd. Bij de isolatie spelen kosten een grote rol.

Inzegeningen

Het Boshuis is in september 2016 geopend in de voormalige rooms-katholieke kerk van het dorp. Er zijn sindsdien activiteiten zoals concerten, uitvoeringen en presentaties. Het bestuur is niet ontevreden over de bezetting van het ontmoetingscentrum. Naast de maandelijkse zondagvieringen, die gemiddels zo'n honderd mensen trekt, gebruiken verenigingen en instanties Het Boshuis. Daarnaast is er een aula en een familiekamer om overledene op te kunnen baren in het eigen dorp. De familiekamer wordt geregeld gebruikt, meestal gevolgd door condoleances en afscheidsvieringen. Ook is er een aantal kerkelijke inzegeningen in Het Boshuis geweest.