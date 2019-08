Het buitenland ontdekt deze ‘geheime’ tuin in Apeldoorn: ‘Eigenlijk heb ik alleen in december een vrije tuinmaand’

Koen loopt elke maand marathon in andere provincie: zondag dwars over de Veluwe

11:00 Koen Peeters uit Groningen loopt in 2019 elke maand een marathon in een andere provincie. Zondag is Gelderland aan de beurt als Peeters voor de Summertrail Veluwe Marathon van Apeldoorn naar Heerde rent. Zijn grootste fan, ‘oom Roelof’ uit Meppel, volgt hem bijna overal.