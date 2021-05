Het duurde even, maar hoogspanningslijnen gaan eindelijk ondergronds in Apeldoornse wijk De Maten

Support#Young055 stimuleert jonge, Apeldoorn­se starters in coronatijd

21 mei Kennis en ervaring opdoen in een specifiek vakgebied, een netwerk opbouwen of solliciteren. Normaal gesproken wellicht al best lastig voor jongeren, maar in coronatijd nog net een stukje moeilijker. Door ze te koppelen aan mensen uit het bedrijfsleven biedt het project Support#Young055 Apeldoornse jongeren een steuntje in de rug in de ontwikkeling van hun loopbaan.