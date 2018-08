Het gaat beter dan vorig jaar, maar zeker nog niet vlekkeloos bij PlusOV

Op speciaal onderwijsschool Daniël de Brouwer in Wilp zien ze dat het stukken beter gaat dan vorig jaar. ,,Maar we zijn er nog niet", zegt directeur Anneke Huiskamp. Van de ruim 200 kinderen die op die school afhankelijk zijn van het vervoer van PlusOV, ging het vanmorgen in 15 gevallen echt mis. Huiskamp: ,,Die kinderen stonden zelfs nog niet in het systeem." Daarnaast werd handvol leerlingen wel opgehaald, maar kwam te laat op school.

Begin vorig schooljaar ging het in 4 op de 5 gevallen fout, zegt Huiskamp, dus in die zin is de situatie flink verbeterd. ,,Maar ieder kind dat met zijn of haar rugzakje om staat te wachten op een busje dat niet komt, is er een teveel. Kinderen hebben er niets aan dat het procentueel beter gaat; wij zijn dus pas tevreden als ieder kind op tijd en op een prettige manier wordt gehaald en gebracht", zegt Huiskamp.

Geen begeleiding

Ook bij kinderen die wél op tijd werden gehaald, blijkt nog niet altijd alles op orde. Zelfs niet als het gaat om hetzelfde kind als vorig jaar, bij dezelfde chauffeur, die van hetzelfde huis naar dezelfde school moet. Zoals bij de 7-jarige Chanu uit Apeldoorn. Hij werd vanmorgen weliswaar op tijd opgehaald, maar er was geen begeleiding voor hem.

,,En hij kan niet zonder. Ik had het vorige week nog gecheckt bij de gemeente - of de indicatie was doorgegeven - en bij PlusOV, en alles leek in orde", zegt vader Gerjo van der Meulen. Maar niet dus. Als het vanmiddag niet alsnog geregeld is, gaat Van der Meulen zijn zoon zelf ophalen van school - al moet hij werken.

Niks gehoord

Marleen de Krosse uit Twello bracht dochter Ilse vanmorgen zelf naar school, ook al stond er vanmorgen een chauffeur op de stoep. ,,We hadden nog niks gehoord, maar ik heb haar ook gebracht gewoon omdat het de eerste schooldag is", zegt Krosse.

Zaterdag was er wel een chauffeur aan de deur, om kennis te maken. ,,We hadden wel een brief gekregen, dat de chauffeur vorige week langs zou komen om kennis te maken. Maar wisten niet wanneer en zaterdag was ik er niet. Ik hoorde van de buurvrouw dat er iemand aan de deur is geweest."

Dat kennismaken is vanmorgen alsnog gebeurd, en daarom gaat Ilse vanmiddag wél mee met PlusOV. ,,Gelukkig ben ik vrij en kan ik haar als het misgaat zelf ophalen."

Vorige week

Vorige week startten de scholen in de regio Zuid, waarop soms kinderen uit bijvoorbeeld Zutphen zitten die afhankelijk zijn van PlusOV. Ook daarbij ging het niet altijd goed, schrijft een ouder in een mail aan de redactie van de Stentor: 'In de ochtend had hij zijn vaste chauffeur en in de middag belde mijn zoon dat zijn vervoer er niet was (...) Ik belde de chauffeur en hij zei: ,,vijf minuten voor mijn vertrek keek ik op het kastje in het busje en bleek mijn rit veranderd." (...) Dus ik bel gelijk PlusOV, waarom mijn zoon niet opgehaald is. Na een half uur kwam iemand anders hem ophalen. Diegene dropte hem letterlijk en figuurlijk af, en weg was ze.'

Sinds de start