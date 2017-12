Het Glazen Huis staat!

Voorst viert 200-jarig jubileumfeest eerst centraal, later per kern

13:16 In het etablissement van Jan Willem van Enter (het huidige Swinckels) aan de Dorpsstraat in Twello was op 1 januari 1818 de eerste raadsvergadering van de gemeente Voorst. Exact 200 jaar later staat de gemeente feestelijk stil bij dit historische moment.