Het graven van deze vijver in Apeldoorn was loodzwaar, leek bijna op dwangarbeid: ‘Mijn vader vond het verschrikkelijk’

Benzinedum­ping in riool Voorst, meerdere straten urenlang afgesloten

25 oktober Bewoners van de Rijksstraatweg, de Tuinstraat, Rozemarijnstraat en Kruizemuntstraat in Voorst belden gisteravond rond acht uur de brandweer omdat ze een sterke gaslucht roken. De oorzaak bleek vermoedelijk een benzinelozing in her riool. De brandweer is vier uur bezig geweest om het riool door te spoelen.