Het grootste openluchtscherm van Europa keert deze zomer weer terug in het Apeldoornse park Berg & Bos

In een groene setting kunnen filmliefhebbers vanaf 12 augustus negen avonden lang genieten van een divers filmaanbod. Naast de nieuwstee bioscoopfilms – zoals Elvis en Top Gun: Maverick – worden er in Stadspark Berg & Bos ook klassiekers zoals Harry Potter en de Steen der Wijzen gedraaid.

In het Apeldoornse park is er elke avond plaats voor 1500 bezoekers. Voor 1000 bezoekers is er een plek in de buitenlucht, terwijl 500 personen plaats kunnen nemen op de overdekte zittribune. Het Vue Openlucht Filmfestival duurt tot en met 20 augustus en kaarten zijn te koop via de website van Vue Cinemas.