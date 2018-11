Het is droog! En het duurt nog jaren voor de natuur hersteld is

Parkeer­plek kan het in Apeldoorn gaan afleggen tegen fiets of schommel

10:01 Staan er straks een paar fietsen waar nu nog een parkeerplaats is? Dat zou zo maar kunnen. De gemeente Apeldoorn gaat bekijken welke autoplekken in het centrum kunnen worden geschrapt. Om te worden omgezet in een stallingsplek voor een fiets bijvoorbeeld, of om groen of water de ruimte te geven. Ook in wijken of dorpen is zoiets bespreekbaar als de buurt het aankaart.