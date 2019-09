Het is Nationale kraanwaterdag. Maar dat hoef je ze op deze school in Apeldoorn niet meer te vertellen

FSG slaat brug tussen Apeldoorn en voetbalwe­reld in Nigeria

10:29 FSG onderzoekt samen met de Global Football Academy de mogelijkheid om een locale voetbalacademie op te zetten in Nigeria. Diederik Bos (FSG) voert daarover deze week samen met Dennis Bekking van GFA gesprekken in het Afrikaanse land. Bekking is voormalig technisch manager van Go Ahead Eagles.