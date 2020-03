Het is nu definitief: Pluryn sluit Hoenderloo Groep

updateHet is over en sluiten voor De Hoenderloo Groep. Moederorganisatie Pluryn heeft dinsdagavond definitief besloten om de stekker uit de jeugdzorginstelling in de Hoenderlose bossen te halen.

Dat blijkt uit een e-mail die vanochtend naar de medewerkers van Pluryn is gestuurd. Ook de ouders van de in Hoenderloo verblijvende jongeren zijn geïnformeerd. De jongeren zelf worden bijgepraat voordat zij vanochtend beginnen met hun lessen op het Hoenderloo College. Voor medewerkers houdt Pluryn binnenkort informatiebijeenkomsten. ,,We begrijpen heel goed dat dit besluit ingrijpend is voor jongeren, hun familie en verwanten, onze medewerkers en iedereen die verder betrokken is bij de jeugdzorg op de locaties Hoenderloo en Deelen’’, laat topman Karel Verweij van Pluryn weten.

Scenario

De sluiting komt niet onverwacht. Alles en iedereen die betrokken is bij de jeugdzorginstelling hield rekening met dit scenario. De voorgenomen sluiting was begin december door Pluryn aangekondigd. Volgens de zorgkoepel is De Hoenderloo Groep, die inclusief voorlopers al sinds 1851 bestaat, ‘technisch failliet’. Maandelijks moet er een half miljoen bij, er zijn grote personeelsproblemen en de kwaliteit van de zorg blijft achter. Pluryn heeft zelf ook grote financiële zorgen. Over 2018 werd ruim 15 miljoen verlies geleden.

Passende plek

De sluiting van de instelling betekent dat een groot deel van de overgebleven ruim 160 jongeren met complexe zorgvragen binnen nu en augustus elders een ‘passende plek’ moeten krijgen. Pluryn probeert de jongeren zoveel mogelijk op andere locaties binnen de eigen organisatie onder te brengen. Zo zou een deel van de jongeren terecht kunnen in het orthopedagogisch behandelcentrum in Oosterbeek, al zegt de gemeente Renkum dit niet te kunnen betalen.

Ouders

De ouders van deze jongeren maken zich grote zorgen. Zij vrezen dat hun kinderen niet tijdig op een passende plek terecht komen. ‘Een tweede Hoenderloo Groep is in Nederland nergens te vinden, geschikte plekken in de regio zijn er niet', melden zij in een verklaring. ‘Ook binnen Pluryn zijn slechts enkele plaatsen beschikbaar; de rest moet nog van de grond af worden opgebouwd, is nog verre van passend’.

Sociaal plan