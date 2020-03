Het is stil in de Apeldoornse kringloopwinkels, maar bij het inleverpunt is het spitsuur

Gelre komt voorlopig niet bloed prikken in dorpen rond Apeldoorn en Zutphen

16:16 Gelre ziekenhuizen in Zutphen en Apeldoorn heeft na de sluiting van een reeks poliklinieken in andere plaatsen, nu ook alle mobiele bloedprikposten voor de komende tijd geannuleerd. Daartoe is besloten om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, en om voldoende capaciteit in de ziekenhuizen te hebben.