Het leven lacht slechtziende Leonie uit Apeldoorn na revalidatie toe: ’Mijn vriend zegt, nú zie ik de vrouw voor wie ik ben gevallen’

Aan het woord is Leonie Muiderman (37) uit Apeldoorn. Leoni is slechtziend. ,,Wil je misschien zelf even de thee voor ons inschenken?’’, vraagt ze als we aan de tafel zitten voor het gesprek. Leonie woont sinds deze zomer begeleid in Apeldoorn, op advies van haar begeleider tijdens een intensief revalidatie-traject bij Visio Het Loo Erf in haar woonplaats. ,,Het voelde als een enorme stap terug, maar dit is het beste wat me is overkomen.’’