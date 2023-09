‘Het lijkt wel een oorlogsgebied’: aannemer schrikt van staat CB-panden in Apeldoorn

Handbal Achilles knokt zich knap terug tegen Havas en sprokkelt zo toch nog een puntje

De eerste thuiswedstrijd van het seizoen is voor de handballers van Achilles in de Mheenparkhal geëindigd in een gelijkspel. Tegen Havas uit Almere - degradant uit de eredivisie - werd op de valreep een punt veilig gesteld: 28-28.