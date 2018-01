Het Loo vindt oud plan voor paleis-appartementen

OM: Twaalf maanden cel voor bedreiging met pistool

13:08 Bij een ruzie in het huis van zijn ex in Apeldoorn zou een 43-jarige man een vuurwapen getrokken hebben. Het Openbaar Ministerie eiste vrijdag 18 maanden cel waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Niet alleen bedreigde hij de vrouw, ook had hij ruim 29.000 euro contant op zak.